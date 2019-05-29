Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБОТК Звезда 16:41

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны. Об этом он заявил на брифинге во Львовской области после аварии на шахте Лесная, где погибли двое горняков.
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Зеленский созывает Совбез Украины

Rambler News Service13:39

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

ТК Звезда16:41

Зеленский впервые созовет СНБО Украины: известны причины

Российский Диалог15:42

Зеленский впервые созвал СНБО

Газета.Ru14:34

Зеленский обсудит проблемы угольной промышленности с СНБО

ФАН14:25

Зеленский созывает СНБО Украины для обсуждения проблем угольной отрасли

ТАСС13:57

Зеленский впервые созовёт Совет нацбезопасности и обороны

News.ru17:54
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Теннис

Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:01
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 17:17
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 17:10
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Газманов рассказал об операции в Германии

Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено в 16:32
Политика

Парламент Израиля объявил о самороспуске

В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Обновлено в 17:26
Финансы

Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Происшествия

В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки

В поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области пожар охватил несколько хозяйственных построек.
Обновлено в 17:16
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика

Охранник Коломойского стал главой Службы безопасности Зеленского

По данным некоторых украинский СМИ, Донец работал охранником украинского бизнесмена и мецената Игоря Коломойского.
Обновлено в 16:30
Технологии

NXP купит беспроводной бизнес компании Marvell за $1,76 млрд

Поставщик полупроводниковых компонентов из Нидерландов NXP Semiconductors объявил в среду о намерении купить бизнес Marvell Technology Group по выпуску беспроводных решений с целью расширения своего портфолио.
Обновлено в 17:02
Кино

Умер звезда фильма «Крестный отец»

Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат

Обновлено в 09:01
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

Обновлено в 09:10
Происшествия

Посол РФ обвинил власти Косово в удерживании россиянина после избиения

Частично признанное Косово не дает российскому сотруднику Миссии ООН по этому региону Михаилу Краснощекову воспользоваться медицинскими услугами в Белграде после получения телесных травм.
Обновлено в 13:27
Музыка

Замглавы Минобороны: ансамбли ВС используют современный репертуар для контакта с молодежью

Замминистра отметил, что большое число молодых людей и среди гражданских лиц, приходящих на выступления ансамблей ВС РФ, и среди военных, для которых артисты выступают в том числе во время командировок и учений.
Обновлено в 16:06
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Технологии

В Москве представили первый российский квантовый телефон

Обновлено в 02:00
Экономика

Совокупный портфель микрофинансовых организаций Москвы в 2018 г. вырос на 59% - до 92,4 млрд руб

Уточняется, что микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории Москвы, по итогам 2018 г. заключили с физическими лицами 10,2 млн договоров микрозайма.
Обновлено в 05:49
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу

Обновлено в 12:56
Игры

Sony назвала дату выхода Death Stranding

Обновлено в 13:46
Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Территориально-административная единица на западе Украины, образована 4 декабря 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР. Областной центр - город Львов.
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