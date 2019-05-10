Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

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