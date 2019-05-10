Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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Порошенко ответил Зеленскому на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

РИА Новости15:50

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом из отеля в Египте

РБК14:43

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля перед отъездом

ТАСС12:16

Зеленский призвал Порошенко «расплатиться за мини-бар» и уехать

Московский Комсомолец13:08

Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта

RT на русском12:35

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Известия12:24

Обвиненный в «краже тапок» Порошенко ответил Зеленскому

Газета.Ru15:57
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В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
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Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
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Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников.
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Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты

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В Японии туристический автобус с альпинистами слетел с горной дороги.
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В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
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