Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия 12:24
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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Хоккей
Александр Елесин стал игроком «Калгари»
Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» превратилась в роковую блондинку
Обновлено в 18:00
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Кино
В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон
Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Политика
Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своём заявлении, распространённом его пресс-службой в пятницу.
Обновлено в 18:48
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой
Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Доренко похоронят на Троекуровском кладбище
Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Пожар на автозаправке в Чечне локализован
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Музыка
Николай Басков анонсировал выход клипа на песню «Караоке»
Обновлено в 12:11
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Экономика
Кабмин учредил всероссийскую премию «Экспортер года»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении всероссийской премии "Экспортер года" для организаций и предпринимателей, успешно проявивших себя в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.
Обновлено в 05:10
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Футбол
Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты
Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:52
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Энергетика
Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Происшествия
Туристический автобус в Японии упал с горной дороги
В Японии туристический автобус с альпинистами слетел с горной дороги.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29