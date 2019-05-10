Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

Политика Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.

Гаджеты В Сети показали прозрачные чехлы нового Huawei Nova 5 Судя по фото, в смартфоне будут использованы некоторые решения от флагманов Huawei P30 и Huawei P30 Pro.

Политика На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Музыка Самые интересные концерты недели На следующей неделе в Москве Ди Ди Бриджуотер и оркестр Игоря Бутмана исполнят хиты "герцога джаза", группа "ПилОт" соединит рок-альтернативу с мессианством, а арфистка Оксана Сидягина воспоет архаику, которой трудно противостоять.

Хоккей Александр Елесин стал игроком «Калгари» Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.

Космос Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.

Политика Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Энергетика Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.

Футбол «Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.

Происшествия Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Шоу-бизнес Певица Катя Лель снова увидела НЛО Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.

Общество В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.

Политика В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.

Политика Россия ответила на требования Эстонии вернуть территории «ТАСС» сообщает, что в российском посольстве в Эстонии заявили о том, что мнение по поводу того, что Россией до сих пор не возвращены Эстонии 5,2 процента территории, не является официальной позицией этой европейской страны.

Общество Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.

Армия и оружие Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.

Футбол Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом» Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.

Технологии Опасности цифровой эпохи Наталья Касперская, руководитель группы компаний InfoWatch, сооснователь «Лаборатории Касперского» Сейчас все время мы находимся в состоянии, я бы сказала, истерии по поводу того, что появилась новая технология, и нужно быстрее в нее бежать.

Политика Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.

Шоу-бизнес Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.