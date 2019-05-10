Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом

Газета.Ru14:09

Порошенко ответил Зеленскому на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

РИА Новости15:50

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом из отеля в Египте

РБК14:43

Порошенко ответил Зеленскому, который сравнил его с ворующим вещи туристом

РЕН ТВ20:19

Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта

RT на русском12:35

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Известия12:24

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля перед отъездом

ТАСС12:16
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