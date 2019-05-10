Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия 12:24
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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Происшествия
В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании
Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО
Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
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Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Хоккей
Что сказали наши хоккеисты после первой победы на ЧМ-2019
Обновлено в 14:09
Политика
Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга
Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая она начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.
Обновлено в 10:46
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Транспорт
Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Авто
Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40
Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Игры
Campus — авторы Cities: Skylines займутся образованием
Обновлено в 14:05
Футбол
Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
Обновлено в 14:29
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Игры
Ghost Recon: Breakpoint скорее всего будет эксклюзивом Epic
В ходе презентации Ghost Recon: Breakpoint было заявлено, что игра выйдет на PlayStation, Xbox One и PC.
Обновлено в 12:23
Хоккей
Канада стартовала на чемпионате мира с поражения от Финляндии
Обновлено в 12:22
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы
Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59