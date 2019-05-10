Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом из отеля в Египте

РБК14:43

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом

Газета.Ru14:09

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

РИА Новости12:44

Зеленский назвал Порошенко вором тапочек и подготовил указ о роспуске Рады

Вести.Ru12:56

Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта

RT на русском12:35

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Известия12:24

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля перед отъездом

ТАСС12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Происшествия

В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании

Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО

Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объявила о разводе

Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Кино

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Обновлено в 13:51
Хоккей

Что сказали наши хоккеисты после первой победы на ЧМ-2019

Обновлено в 14:09
Политика

Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая она начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с маршрутками

Обновлено в 13:24
Политика

Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского

«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Транспорт

Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Политика

Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Авто

Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40

Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Игры

Campus — авторы Cities: Skylines займутся образованием

Обновлено в 14:05
Футбол

Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
Обновлено в 14:29
Кино

В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Игры

Ghost Recon: Breakpoint скорее всего будет эксклюзивом Epic

В ходе презентации Ghost Recon: Breakpoint было заявлено, что игра выйдет на PlayStation, Xbox One и PC.
Обновлено в 12:23
Хоккей

Канада стартовала на чемпионате мира с поражения от Финляндии

Обновлено в 12:22
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы

Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное