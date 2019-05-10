Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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Порошенко ответил Зеленскому на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

РИА Новости15:50

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом из отеля в Египте

РБК14:43

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Известия12:24

Зеленский назвал Порошенко вором тапочек и подготовил указ о роспуске Рады

Вести.Ru12:56

Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта

RT на русском12:35

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом

Газета.Ru14:09

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля перед отъездом

ТАСС12:16
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Сергей Доренко умер от разрыва аорты

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Футбол

Мещеряков: не ожидал, что «Локомотив» так легко обыграет «Рубин»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу со счётом 4:0 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
Обновлено в 14:28
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США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Белый дом готовится расширить список стран, которые США подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.
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Футбол

Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существование

Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее.
Обновлено в 12:19
Автоспорт

Даниил Квят: «Уверен, что мы сделаем шаг вперед»

Уверен, что мы сделаем шаг вперед.
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Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
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Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
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Происшествия

У пассажира в Домодедове нашли мину времён войны

Мину времён Великой Отечественной войны без взрывателя нашли у трансферного пассажира сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:57
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Политика

Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
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РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
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Политика

Пентагон выделит более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:34
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
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Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:25
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В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Политика

Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая

Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
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Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Экономика

Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты

Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Ирина Пегова показала взрослую дочь

Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
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Политика

Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
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Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку

Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
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Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

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Корабль США зашел в территориальные воды Венесуэлы

Судно береговой охраны США USCG James вошло в территориальные воды Венесуэлы, однако после переговоров сменило курс.
Обновлено в 15:42
Политика

Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400.
Обновлено в 15:22
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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