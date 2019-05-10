Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

Lenta.ru21:18

Порошенко ответил Зеленскому, который сравнил его с ворующим вещи туристом

РЕН ТВ20:19

Порошенко ответил Зеленскому на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

РИА Новости15:50

Обвиненный в «краже тапок» Порошенко ответил Зеленскому

Газета.Ru15:57

Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта

RT на русском12:35

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Известия12:24

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля перед отъездом

ТАСС12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Общество

Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

Обновлено в 13:17
Кино

Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале

Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 20:36
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20
Политика

Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары

В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 17:14
Происшествия

В Японии произошло землетрясение

Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Единоборства

Фергюсон может встретиться с Серроне на UFC 238 в Чикаго

Обновлено в 18:37
Политика

На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено в 20:50
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Кино

Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 20:58
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Общество

Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки

Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности

Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Гаджеты

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Политика

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Общество

«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах

Протесты в регионах Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком

Обновлено в 21:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное