Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия вчера в 12:24
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019
Сборная Чехии преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на старте чемпионата мира в Словакии шведов - 5:2.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали
Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз
Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Гаджеты
В Сети показали прозрачные чехлы нового Huawei Nova 5
Судя по фото, в смартфоне будут использованы некоторые решения от флагманов Huawei P30 и Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 11:32
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя
Обновлено вчера в 10:55
Наука
Ученые остановили онкогенез у мышей
Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
Авто
«Внедорожный» Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью
Компания Suzuki анонсировала старт продаж внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП
Обновлено вчера в 02:58
Технологии
Чуть больше конкретики: HTC рассказала, когда именно U12+, U11+ и U11 будут обновлены до Android 9.0 Pie
HTC ранее обещала выпустить обновление Android 9.0 Pie для своих флагманских моделей во втором квартале текущего года, который начинается в апреле, а заканчивается с июнем.
Обновлено в 00:33
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив
По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Рита Дакота защитила беременную жену Вадима Галыгина после критики в Сети
Популярная певица, автор песен и бывшая жена Влада Соколовского ведет активную жизнь в социальных сетях.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
США призвали Венгрию разбираться с Украиной без помощи НАТО
Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу закона о языке.
Обновлено вчера в 20:46
Гаджеты
Специалисты iFixit разобрали новый смартфон Google Pixel 3A
Обновлено вчера в 07:26
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды
Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Кино
Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено 09 мая в 14:25
Общество
Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Политика
Путин выразил соболезнования семье Доренко
Как сообщил пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста, скончавшегося в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31