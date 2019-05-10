Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристомИзвестия вчера в 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

Lenta.ruвчера в 21:18

Порошенко ответил Зеленскому на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

РИА Новостивчера в 15:50

Обвиненный в «краже тапок» Порошенко ответил Зеленскому

Газета.Ruвчера в 15:57

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом из отеля в Египте

РБКвчера в 14:43

Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта

RT на русскомвчера в 12:35

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Известиявчера в 12:24

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля перед отъездом

ТАССвчера в 12:16
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Общество

МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов

В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
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Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019

Сборная Чехии преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на старте чемпионата мира в Словакии шведов - 5:2.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали

Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Обновлено вчера в 22:55
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Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз

Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Гаджеты

В Сети показали прозрачные чехлы нового Huawei Nova 5

Судя по фото, в смартфоне будут использованы некоторые решения от флагманов Huawei P30 и Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 11:32
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»

Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя

Обновлено вчера в 10:55
Наука

Ученые остановили онкогенез у мышей

Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия

CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Обновлено вчера в 23:40
Авто

«Внедорожный» Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью

Компания Suzuki анонсировала старт продаж внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП

Обновлено вчера в 02:58
Технологии

Чуть больше конкретики: HTC рассказала, когда именно U12+, U11+ и U11 будут обновлены до Android 9.0 Pie

HTC ранее обещала выпустить обновление Android 9.0 Pie для своих флагманских моделей во втором квартале текущего года, который начинается в апреле, а заканчивается с июнем.
Обновлено в 00:33
Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив

По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Рита Дакота защитила беременную жену Вадима Галыгина после критики в Сети

Популярная певица, автор песен и бывшая жена Влада Соколовского ведет активную жизнь в социальных сетях.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

США призвали Венгрию разбираться с Украиной без помощи НАТО

Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу закона о языке.
Обновлено вчера в 20:46
Гаджеты

Специалисты iFixit разобрали новый смартфон Google Pixel 3A

Обновлено вчера в 07:26
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Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

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Здоровье

Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды

Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
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Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски

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Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено 09 мая в 14:25
Общество

Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены

Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Политика

Путин выразил соболезнования семье Доренко

Как сообщил пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста, скончавшегося в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 08:55
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Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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