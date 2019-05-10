Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеляРИА Новости 12:44

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

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