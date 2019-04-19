Зеленский спросил Порошенко про конфеты и ГонтаревуREGNUM вчера в 12:33

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен». Вопрос был задан сегодня, 19 апреля, на дебатах на стадионе «Олимпийский».

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

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