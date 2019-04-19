Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и ГонтаревуREGNUM вчера в 12:33
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен». Вопрос был задан сегодня, 19 апреля, на дебатах на стадионе «Олимпийский».
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Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Единоборства
Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом
Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»
Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара».
Обновлено в 13:09
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт
Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Культура
В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и впервые завоевал Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Происшествия
Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже
20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
Обновлено в 01:40
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Политика
Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
Обновлено в 06:16
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено 18 апреля в 16:15
Гаджеты
Xiaomi проверила на прочность свой смартфон Redmi Y3
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере
По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.
Обновлено в 08:56
Футбол
Глушаков посадил два тополя у стадиона «Спартака»
Игроки московского "Спартака" высадили деревья около домашнего стадиона "Открытие Арена" 20 апреля, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой
Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 12:43
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56