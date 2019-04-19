Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и ГонтаревуREGNUM вчера в 12:33

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен». Вопрос был задан сегодня, 19 апреля, на дебатах на стадионе «Олимпийский».
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Зеленский возмутил украинцев словами о «повстанцах» ДНР и ЛНР – кадры

Российский Диалогвчера в 14:33

Не давать «москалям» сладкое! Порошенко поймали на продаже Roshen в Москве

Версия.Инфовчера в 13:23

Зеленский: «Ваши конфеты есть в пайках у повстанцев в ЛНР и ДНР?»

YouTVNewsвчера в 13:07

Порошенко назвал враньём информацию о продаже конфет Roshen в РФ

News.ruвчера в 12:43

Порошенко спросили, почему его конфеты можно купить в Москве

Газета.Ruвчера в 12:34

Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим

REGNUMвчера в 15:18

Зеленский упрекнул Порошенко в наличии у него обеих рук

Политическая Экспертизавчера в 13:04
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Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 12:36
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Единоборства

Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом

Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»

Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара».
Обновлено в 13:09
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 13:39
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт

Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и впервые завоевал Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 15:53
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1

Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Происшествия

Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже

20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
Обновлено в 01:40
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Политика

Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
Обновлено в 06:16
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Хоккей

Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено 18 апреля в 16:15
Гаджеты

Xiaomi проверила на прочность свой смартфон Redmi Y3

Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере

По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.
Обновлено в 08:56
Футбол

Глушаков посадил два тополя у стадиона «Спартака»

Игроки московского "Спартака" высадили деревья около домашнего стадиона "Открытие Арена" 20 апреля, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой

Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 12:43
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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