Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и ГонтаревуREGNUM вчера в 12:33

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен». Вопрос был задан сегодня, 19 апреля, на дебатах на стадионе «Олимпийский».
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Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим

REGNUMвчера в 15:18

Не давать «москалям» сладкое! Порошенко поймали на продаже Roshen в Москве

Версия.Инфовчера в 13:23

Зеленский упрекнул Порошенко в наличии у него обеих рук

Политическая Экспертизавчера в 13:04

Порошенко назвал враньём информацию о продаже конфет Roshen в РФ

News.ruвчера в 12:43

Порошенко спросили, почему его конфеты можно купить в Москве

Газета.Ruвчера в 12:34

Зеленский возмутил украинцев словами о «повстанцах» ДНР и ЛНР – кадры

Российский Диалогвчера в 14:33

Зеленский: «Ваши конфеты есть в пайках у повстанцев в ЛНР и ДНР?»

YouTVNewsвчера в 13:07
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Кино

«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей

Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Политика

В ВСУ отреагировали на слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака

19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
Обновлено в 06:26
Хоккей

Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа

Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в очередном матче Еврочелленджа.
Обновлено в 11:23
Кино

Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Омске двое детей провалились под лед и погибли

Обновлено в 10:57
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Футбол

Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

Обновлено в 11:31
Футбол

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

В Ливии силы ПНС предприняли попытку контратаки армии Хафтара

Вооружённые подразделения правительства национального согласия (ПНС) Ливии предприняли попытку контратаковать позиции сил, подконтрольных командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, в пригороде Триполи.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Актриса Алена Яковлева призналась в романе с молодым любовником

После Лера Кудрявцева решила узнать правду о молодом любовнике актрисы. Яковлева отрицать информацию не стала.
Обновлено в 10:56
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Поддержка президента США Дональда Трампа среди граждан страны достигла минимума с начала 2019 года на фоне публикации доклада спецпрокурора оберта Мюллера.
Обновлено в 11:32
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Единоборства

Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде

Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:30
Политика

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
Обновлено в 10:19
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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