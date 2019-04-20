Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и ГонтаревуREGNUM вчера в 12:33
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен». Вопрос был задан сегодня, 19 апреля, на дебатах на стадионе «Олимпийский».
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Порошенко: В Донбассе повстанцев нет, есть «вооруженная российская агрессия»
ИА Новороссиявчера в 16:58
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Полицейские устроили массовую драку в московском баре
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Происшествия
В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек
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Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
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В России появятся частные кладбища
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Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 06:37
Здоровье
Эндокринолог назвала женское ожирение катастрофой в России
Обновлено в 05:56
Общество
В ОАЭ заложили камень в основание первого индуистского храма
Торжественная церемония закладки камня в основание первого индуистского храма в ОАЭ состоялась в Абу-Даби, сообщает в субботу эмиратское издание The National.
Обновлено в 07:15
Космос
Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет выставит скафандр Нила Армстронга
Летом 2015 года во Всемирной паутине сотрудники Национального музея воздухоплавания и астронавтики США организовали акцию для сбора средств на реставрацию скафандров Армстронга, ступившего первым в истории человечества на поверхность Луны, и Алана Шепарда, который в 1961 году полетел в космос через месяц после Юрия Гагарина.
Обновлено вчера в 04:48
Авто
«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Квадратные метры семьи Соболь подняли вопрос о ее незаконных доходах
Невысокие доходы Любовь Соболь не раз утверждала, что её доход ограничивается заработной платой в "ФБК", а публикация соответствующих документов для неё – дело этики.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Шоу-бизнес
Ирину Цывину не похоронят рядом с Евгением Евстигнеевым
Актрису Ирину Цывину не похоронят рядом с народным артистом Евгением Евстигнеевым. Евстигнеев был первым мужем Цывиной.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Авиация США стала ближе и чаще летать у российских границ
США увеличили число разведывательных полетов вдоль российских границ Как известно из данных западных авиационных ресурсов, с начала апреля поблизости от Калининградской, Псковской и Ленинградской областей зарегистрировано двенадцать полетов американских самолетов-разведчиков.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко запустила шоу для мам
Регина Тодоренко запустила шоу для мам Вместе с экспертами ведущая намерена разобраться во всем, что касается воспитания детей.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
В состоянии Дмитрия Быкова отмечают положительную динамику
Врачи в Уфе отмечают положительную динамику состояния писателя и публициста Дмитрия Быкова.
Обновлено 18 апреля в 05:01
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
Обновлено в 07:37
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Как сообщает ToDay News Ufa, есть признаки рака, на которые многие не обращают внимания на раннем этапе.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24