Зеленский срочно созывает заседание СНБОТК Звезда 16:41

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны. Об этом он заявил на брифинге во Львовской области после аварии на шахте Лесная, где погибли двое горняков.

Происшествия В парке у Белого дома загорелся мужчина Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.

Гаджеты Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.

Шоу-бизнес Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.

Общество Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

Политика США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Авто Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.

Политика Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.

Энергетика Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти» Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.

Общество ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.

Армия и оружие Али Хаменеи рассказал, почему Иран не будет создавать ядерное оружие Али Хаменеи добавил, что Иран располагает научными и технологическими возможностями для разработки ядерного оружия, но не намерен его создавать, и не из-за позиции США, а поскольку это запрещено религией.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"

Политика Зеленский внес закон об импичменте в Раду Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.

Экономика Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000% В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».

Гаджеты Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.

Авто Экологичный завод Haval начинает производство 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.

Футбол Дибала: не сравниваю Роналду и Месси, просто наслаждаюсь ими Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала отметил, что не сравнивает между собой нападающих Лионеля Месси и Криштуану Роналду.

Политика Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

Политика Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.

Транспорт Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.