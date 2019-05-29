Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБОТК Звезда 16:41
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны. Об этом он заявил на брифинге во Львовской области после аварии на шахте Лесная, где погибли двое горняков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов
Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту
Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 09:56
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Али Хаменеи рассказал, почему Иран не будет создавать ядерное оружие
Али Хаменеи добавил, что Иран располагает научными и технологическими возможностями для разработки ядерного оружия, но не намерен его создавать, и не из-за позиции США, а поскольку это запрещено религией.
Обновлено в 16:13
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили
Обновлено вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено в 11:37
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Обновлено в 10:08
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний
Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено в 09:48
Авто
Экологичный завод Haval начинает производство
5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга
Испанские СМИ сообщают, что 33-летний капитан "Реала" имеет огромный долг перед "Banco Santander".
Обновлено в 16:14
Политика
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным
Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
Обновлено в 11:53
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Дибала: не сравниваю Роналду и Месси, просто наслаждаюсь ими
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала отметил, что не сравнивает между собой нападающих Лионеля Месси и Криштуану Роналду.
Обновлено в 16:12
Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО
Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся военный корабль
Серьезный пожар возник на территории украинского судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском», ранее которым руководил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 06:28