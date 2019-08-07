с чего всё началось

Ранее украинское Министерство обороны заявило о двух обстрелах со стороны ополченцев и гибели четырех военнослужащих Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с обстрелами со стороны ополченцев в Донбассе, жертвами которых стали четверо военных, сообщает УНИАН.

Зеленский созвал совещание с силовиками по поводу ситуации в Донбассе

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Технологии Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.