Армия и оружие

Зеленский созвал совещание с силовиками по поводу ситуации в ДонбассеАргументы и Факты 04:50

Ранее украинское Министерство обороны заявило о двух обстрелах со стороны ополченцев и гибели четырех военнослужащих Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с обстрелами со стороны ополченцев в Донбассе, жертвами которых стали четверо военных, сообщает УНИАН.
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«На совещании, кроме президента, присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений вооружённых сил, секретарь СНБО Александр Данилюк», — говорится
 в сообщении.
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