Армия и оружие

Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в ДонбассеРБК 04:00

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
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с чего всё началось
«На совещании, кроме президента, присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений вооружённых сил, секретарь СНБО Александр Данилюк», — говорится
 в сообщении.
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