с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Культура Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия В польской деревне назначили награду за рождение мальчика В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.

Футбол СМИ анонсировали разрыв контракта Заболотного с «Зенитом» Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в декабре 2017 года, подписав с петербургским клубом соглашение на три с половиной года.

Происшествия Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.

Финансы Орешкин прокомментировал ослабление рубля Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нынешнее ослабление рубля к доллару соответствует прогнозам его ведомства.

Происшествия Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.

Авто Замечен прототип электрического седана BMW i4 Гибко адаптируемая платформа BMW CLAR станет основой полностью электрического седана, сообщается, что на ее основе можно использовать и бензиновые, и дизельные, и гибридные, а также полностью электрические силовые агрегаты.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Авто Fiat отзывает в России 147 автомобилей Компания Fiat из-за проблем с боковыми подножками отзывает 147 автомобилей Fiat Fullback.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Транспорт В Твери уволили всех водителей трамваев Все водители трамваев в Твери уволены по соглашению сторон в связи с закрытием в городе трамвайного движения, но в будущем его планируется восстановить, сообщает администрация города в среду.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Происшествия Пожар в битумном хранилище в Дзержинском локализован "В 13:51 мск пожар локализован на площади 200 кв. м, горели две бытовки и битумное хранилище", - сказали в ведомстве, добавив, что емкость с битумом находится в здании из бетона.

Политика Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом.

Экономика Moody’s оценило негативный эффект для России от новых санкций США В краткосрочной перспективе новые санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести против России по «делу Скрипалей» в отношении суверенного долга страны, не окажут значительного влияния ввиду очень низких потребностей РФ в финансировании.

Происшествия Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".