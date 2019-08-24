Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в ДонбассеРБК 04:39
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира. Об этом он заявил по случаю Дня независимости Украины на Майдане в Киеве. Речь его выступления публикует телеканал «112 Украина».
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Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
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Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
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Хоккей
Кагарлицкий: я забил в буллитной серии, это тоже считается
Ожидания от сезона хорошие, хочется выиграть Кубок. А с личными целями потом разберёмся. Я забил в буллитной серии, это тоже считается.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
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Шоу-бизнес
Бойфренд погибшей Марии Политовой закрутил новый роман
В 2017 году без вести пропала экс-участница «Дома-2» Мария Политова. Первым тревогу забил ее молодой человек Артем Шануров.
Обновлено в 02:33
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Обновлено в 03:07
Политика
Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины
Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Обновлено в 07:20
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 06:45
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возможного возвращения России в формат G8 и предложил лучше пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Названы сроки переноса аварийно севшего А321 с кукурузного поля
Самолет А321 "Уральским авиалинии", совершивший аварийную посадку в поле Подмосковья, собираются перенести в другое место.
Обновлено в 06:30
Политика
США объявили о новых санкциях против России
Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".
Обновлено вчера в 10:08
Авто
Стало известно, как росли цены на кроссовер Volkswagen Tiguan
В сентябре 2017 года Volkswagen Tiguan второго поколения предлагался на рынке в 13-ти комплектациях.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Культура
Актер Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом
Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Победу на Курской дуге отметили авиашоу и выставкой боевых машин
В Курске отмечают 76-ю годовщину победы советских войск на Курской дуге. Четыре бомбардировщика Су-34 пролетели мимо Триумфальной арки.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Спорт
Клебо рассказал, почему не держит фото Большунова на тумбочке
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо на турнире Toppidrettsveka в Хитре (Норвегия) рассказал, что ждёт противостояния с россиянином Александром Большуновым в грядущем сезоне.
Обновлено в 07:00
Политика
Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Политика
Правительство Белоруссии представит программу интеграции с Россией
Правительство Белоруссии 27 августа предоставит Александру Лукашенко проект программы интеграции с Россией.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Обновлено в 01:31
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 14:08