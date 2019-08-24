Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира. Об этом он заявил по случаю Дня независимости Украины на Майдане в Киеве. Речь его выступления публикует телеканал «112 Украина».

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