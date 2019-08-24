Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в ДонбассеLenta.ru 08:14
Президент Украины Владимир Зеленский каждое утро начинает с СМС-сообщения от Генерального штаба, в котором говорится о количестве обстрелов и потерях среди военных. Об этом он заявил, выступая перед гражданами на праздновании Дня независимости страны, сообщает телеканал «112 Украина».
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