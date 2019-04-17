Политика

Зеленский сообщил об открытии регистрации на его дебаты с ПорошенкоLife.ru 20:20

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил в своём фейсбуке об открытии регистрации на его дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
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Зеленский раздает билеты в фан-зону на стадионные дебаты с Порошенко

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Зеленский раздает билеты в фан-зону на дебаты с Порошенко

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Зеленский сообщил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

Life.ru20:20

Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

RT на русском19:15

Зеленский: Порошенко хочет ограничить свободный доступ на стадионные дебаты

Газета.Ru20:10

Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах

РБК13 апреля в 21:59
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Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
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Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении «голубых касок» ООН, — приводит слова украинского лидера РИА Новости.
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Помимо вышеперечисленного, в порядок приведут и детское инфекционное отделение, которое входит в состав «тысячекойки».
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«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве России

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Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

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Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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Обновлено в 15:32
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В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
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Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

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Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского

Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
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В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 03:34
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Росприроднадзор ищет виновных в загрязнении пляжа в Приморье

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Удалось ли израильской авиации уничтожить сирийские С-300

Опубликованные в Сети материалы, полученные со спутников компании ImageSat, свидетельствуют, что в результате нападения ВВС Израиля на сирийский военный объект вблизи города Масиаф в западной провинции Хама был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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