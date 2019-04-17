Политика
Зеленский сообщил об открытии регистрации на его дебаты с ПорошенкоLife.ru 20:20
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил в своём фейсбуке об открытии регистрации на его дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
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Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Обновлено в 07:43
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено в 21:02
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Здоровье
В России увеличилось число страдающих ожирением
Обновлено в 08:33
Наука
Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Политика
Порошенко намерен к лету разместить в Донбассе миротворцев ООН
Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении «голубых касок» ООН, — приводит слова украинского лидера РИА Новости.
Обновлено в 13:34
Политика
Вход на дебаты Зеленского и Порошенко планируют сделать бесплатным
Представитель штаба кандидата в президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что идея продавать билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского противоречит законодательству.
Обновлено в 16:46
Здоровье
«Тысячекоечную» больницу Владивостока приведут в порядок
Помимо вышеперечисленного, в порядок приведут и детское инфекционное отделение, которое входит в состав «тысячекойки».
Обновлено в 23:02
Авто
В Mazda MX-5 запихнули 717-сильный V8. И нажали на газ
Обновлено в 14:00
Политика
Порошенко назвал число готовых за него проголосовать украинцев
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что во втором туре выборов за него готовы проголосовать 40% украинцев.
Обновлено в 15:00
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Луизиане арестовали 71-летнего мужчину, которого подозревают в ста случаях насилия над детьми
В Пайнвилле, штат Луизиана, арестовали 71-летнего Харви Фонтана, которого подозревают, по предварительным подсчетам, в сотне случаев насилия над детьми.
Обновлено в 15:45
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Происшествия
В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело
Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Политика
Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского
Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов
Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 03:34
Общество
Росприроднадзор ищет виновных в загрязнении пляжа в Приморье
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора ищет виновных в загрязнении угольной пылью акватории и береговой полосы в районе пляжа Прикумский в Находкинском районе Приморья, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 22:22
Армия и оружие
Удалось ли израильской авиации уничтожить сирийские С-300
Опубликованные в Сети материалы, полученные со спутников компании ImageSat, свидетельствуют, что в результате нападения ВВС Израиля на сирийский военный объект вблизи города Масиаф в западной провинции Хама был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.
Обновлено в 12:17
Культура
Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах
Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.
Обновлено в 12:45
Интернет
Хакеры массово воруют аккаунты пользователей Instagram
В связи с участившимися кражами учетных записей эксперты рекомендуют пользователям Instagram использовать двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа в аккаунт с помощью пароля из смс).
Обновлено в 22:53
Здоровье
Около 50 высококвалифицированных врачей переехали на работу в Дагестан
За год в Дагестан переехали на работу около 50 высококвалифицированных врачей из крупных федеральных медицинских центров.
Обновлено в 15:05
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Политика
На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:33