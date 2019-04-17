Зеленский сообщил об открытии регистрации на его дебаты с ПорошенкоLife.ru 20:20

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил в своём фейсбуке об открытии регистрации на его дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Зеленский сообщил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

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