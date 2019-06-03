Политика

Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в ДонбассеRT на русском 06:57

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть новые конкретные решения по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. «У нас есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — цитирует его РИА Новости.
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Зеленский заявил об отсутствии у Киева планов «торговать суверенитетом»

РБК10:11

Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

RT на русском06:57

У Киева есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу, — заявил президент Украины Владимир Зеленский

Эхо Москвы07:30

В Совфеде заявили о готовности России рассмотреть новые предложения Киева по Донбассу

РЕН ТВ08:20

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Газета.Ru08:19

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

РИА Новости07:10

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Известия10:20
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Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Политика

Пушков высмеял побег Яценюка с Украины

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».
Обновлено в 10:56
Происшествия

СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

Обновлено в 11:38
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Транспорт

Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня

Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.
Обновлено в 12:38
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Хоккей

Михаил Сидоров вернулся из «Ак Барса» в «Локомотив»

Хоккеист Михаил Сидоров в результате обмена вернулся из казанского "Ак Барса" в "Локомотив", сообщается на сайте ярославского клуба.
Обновлено в 12:40
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Авто

Кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance

"Заряженные" кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance.
Обновлено в 00:00
Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Происшествия

Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников

Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру.
Обновлено в 10:55
Космос

Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото

Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Влад Соколовский вспомнил о годовщине свадьбы с Ритой Дакотой

Влад вспомнил о важных событиях, одно из которых – светлое и радостное, а второе – связанное с его неудачным браком с Ритой Дакотой.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже

В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла

Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.
Обновлено вчера в 16:33
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Власти Марокко задержали радикалов, готовивших теракты

По данным местной разведки, радикалы готовили теракты на территории королевства.
Обновлено в 10:39
Кино

Харрисон Форд анонсировал съемки нового «Индианы Джонса»

Вероятнее всего, в пятом фильме 76-летний Форд вернется к образу Индианы Джонса в последний раз.
Обновлено в 11:29
Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Автоспорт

Квят: в хорошем настроении подхожу к Гран-при Канады

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
Обновлено в 11:47
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
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