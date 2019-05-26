Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмыГазета.Ru 14:58

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом". Он также отметил, что этот суровый и гордый город "не спешит открывать свои объятия". Тем не менее, по словам политика, его есть за что любить.

Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы

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