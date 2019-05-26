Политика
Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмыГазета.Ru 14:58
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом". Он также отметил, что этот суровый и гордый город "не спешит открывать свои объятия". Тем не менее, по словам политика, его есть за что любить.
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с чего всё началось
Поздравляя жителей столицы с очередной годовщиной города, украинский лидер написал в фейсбуке, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро".РИА Новости09:23
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