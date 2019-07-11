Политика

Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство КиевомИзвестия 10:44

Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко получил от президента Украины Владимира Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом. Об этом он сказал в видеообращении в Facebook. Встреча Кличко и Зеленского состоялась вечером 10 июля.
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«Возвращение методов Януковича»: Кличко о решении Зеленского

Газета.Ru12:36

Кличко обсудил с Зеленским свою отставку

Московский Комсомолец10:10

Кличко обсудил с Зеленским отставку

Российская газета10:20

Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство Киевом

Известия10:44

Кличко обвинил Зеленского в намерении забрать его полномочия

News.ru08:58

Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом

РЕН ТВ08:37

Зеленский проинформировал Кличко о намерении изменить руководство Киевом

ТАСС08:35
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:57
Футбол

Владимир Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии. Он написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:06
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Политика

Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Политика

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 13:04
Происшествия

В Индии мать спасла от кремации сына, которого врачи считали мертвым

В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Летевший из Петербурга на Корфу самолет столкнулся с птицей

Обновлено в 11:41
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп

Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Волгограде нашли мертвой судью

Обновлено в 10:52
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Политика

Рада одобрила химическую кастрацию для педофилов

Верховная рада Украины одобрила закон, в котором идет речь о введении принудительной химической кастрации педофилов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили

Обновлено в 11:21
Авто

В России подорожали сразу четыре модели Kia

Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма Стоуна

"За любые попытки прошлые (телемост) и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, - будет ответственность", — сказал Луценко.
Обновлено в 12:45
Общество

Российского экскаваторщика проверят за переправу людей в ковше

Власти Красноярского края потребовали провести служебное расследование в отношении водителя экскаватора, который помог жителям затопленного Канска перебраться через затопленную дорогу и перевозил их в ковше.
Обновлено в 08:30
Политика

Климкин отреагировал на отказ Рады его уволить строчкой из песни

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Хоккей

КХЛ представила официальный календарь на новый сезон

Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.
Обновлено в 10:26
Транспорт

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте компании, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Обновлено в 11:57
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Московский "Локомотив" готов продать голкипера Маринато Гилерме в столичный "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Телемост между Россией и Украиной пройдет по Skype

Телеканал "Россия 1" проведет "неополитический" телемост "Надо поговорить" между Россией и Украиной по Skype.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Швеции впервые осужден мужчина по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые применил обвинение по новому закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, об этом говорится в решении суда.
Обновлено в 10:39
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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