Политика
Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство КиевомИзвестия 10:44
Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко получил от президента Украины Владимира Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом. Об этом он сказал в видеообращении в Facebook. Встреча Кличко и Зеленского состоялась вечером 10 июля.
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