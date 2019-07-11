Политика

Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство КиевомИзвестия 10:44

Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко получил от президента Украины Владимира Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом. Об этом он сказал в видеообращении в Facebook. Встреча Кличко и Зеленского состоялась вечером 10 июля.
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Газета.Ru12:36

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Российская газета10:20

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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