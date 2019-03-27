Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на УкраинеРИА Новости вчера в 11:02

Выборы президента Украины пройдут в воскресенье. Всего на пост главы государства претендуют рекордные в истории страны 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

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