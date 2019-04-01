Зеленский сохранил лидерство по итогам обработки более 90% протоколовИзвестия 12:14

с чего всё началось

После обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины в голосовании уверенно лидирует глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский — за него свои голоса отдали 30,26% избирателей.

Зеленский сохранил лидерство по итогам обработки более 90% протоколов

Происшествия На северо-западе Москвы загорелись гаражи Дым от горящих гаражей на северо-западе Москвы сносит на платформу станции "Панфиловская" Московского центрального кольца, общая площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Единоборства Поветкин: допинговый скандал испоганил мне карьеру Российский боксер Александра Поветкина прокомментировал связанные с ним допинговые скандалы.

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Происшествия В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.

Политика Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.

Экономика РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.

Происшествия Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Музыка Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.

Политика Президент Алжира подаст в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.

Происшествия СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Происшествия Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.

Происшествия В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов Круизный лайнер столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местные власти.

Шоу-бизнес Анна Седокова опубликовала фото с усами На снимке артистка приклеила накладные усы, сделанные из пряди волос, а также подстриглась, как мужчина.

Хоккей СКА — ЦСКА 1:1 (2-й перерыв) Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против московского ЦСКА.

Энергетика Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2» Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.