Политика
Зеленский сохранил лидерство по итогам обработки более 90% протоколовИзвестия 12:14
После обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины в голосовании уверенно лидирует глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский — за него свои голоса отдали 30,26% избирателей.
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с чего всё началось
Актер Владимир Зеленский удерживает лидерство по итогам обработки 91,38% бюллетеней, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.РБК12:40
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Происшествия
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Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
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Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
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Происшествия
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Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Ювентус» положил глаз на бывшего одноклубника Роналду
Руководство туринского «Ювентуса» намерено приобрести футболиста мадридского «Реала» Рафаэля Варана.
Обновлено в 04:55
Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Музыка
Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля
Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Политика
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Происшествия
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В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
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В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
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Космос
Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 10:19
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
Круизный лайнер столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местные власти.
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Экономика
Фонд дочери Путина получил от «Роснефти» 28 млн рублей
«Роснефть» заплатит фонду «Национальное интеллектуальное развитие» 28 млн рублей за проведение патентных исследований.
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Папа римский считает кощунством называть Месси богом
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Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала фото с усами
На снимке артистка приклеила накладные усы, сделанные из пряди волос, а также подстриглась, как мужчина.
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Хоккей
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Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против московского ЦСКА.
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Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
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