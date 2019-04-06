Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку ПорошенкоВести.Ru 04:29
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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Происшествия
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС
Обновлено в 10:08
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
Польша намерена закупить у США более 30 F-35
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика планирует закупить у США 32 истребителя пятого поколения F-35.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии
Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок.
Обновлено в 10:55
Космос
Астронавты нашли две галактики-призрака без темной материи
Исследователи обнаружили две галактики-призрака без темной материи.
Обновлено в 05:10
Политика
Володин предложил поправки в Конституцию
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос участия ГД в формирование правительства России.
Обновлено в 07:10
Политика
За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Политика
Скабеева ответила на слухи о своем увольнении
Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Спорт
Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.
Обновлено в 09:07
Путешествия
Для однодневного путешествия лучше всего подходит Каир
Каир, Мехико и Анталья признаны самыми бюджетными городами для однодневных поездок, говорится в исследовании Rumbo.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море
Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено в 09:47
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»
Итальянские газеты утверждают, что босниец уже согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом". Римляне хотят за трансфер 20 млн евро.
Обновлено в 06:00
Футбол
Гаджиев призвал болельщиков прекратить конфронтацию с Глушаковым
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев призвал фанатов «Спартака» к прекращению конфронтации с капитаном команды, полузащитником Денисом Глушаковым.
Обновлено в 08:30
Культура
Патриарх Грузии назвал Данелию великим русским и грузинским кинорежиссером
Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй выразил соболезнование в связи со смертью Георгия Данелия отметив, что он был и русским, и грузинским великим кинорежиссером, который оставил "неизгладимый след в истории искусства".
Обновлено в 10:13
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека
Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Штаб «ООС» заявляет о захвате в плен разведчика
Штаб «ООС» заявил о том, что в районе Марьинки якобы был захвачен в плен военный, который пытался пересечь линию разграничения с целью диверсии в тылу ВСУ.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Где купить алкоголь, после которого нет похмелья?
Пока напиток только тестируется. После этого учёные планируют приступить к клиническим испытаниям.
Обновлено в 09:01
Общество
Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом
В субботу, 6 марта, в небе над Красноярским краем появился огненный болид – его наблюдали жители Красноярска, Канска и других населенных пунктов региона.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Лолита Милявская обнародовала размер своей пенсии
Российская и украинская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о размере собственной пенсии.
Обновлено в 07:02
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04