Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку ПорошенкоВести.Ru 04:29

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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В штабе Зеленского рассказали, при каком условии он пожмет руку Порошенко

РИА Новости07:48

В штабе заявили, что в случае поражения Зеленский пожмет руку Порошенко

ФАН06:22

В штабе Зеленского порассуждали о рукопожатии кандидата с Порошенко

РБК06:18

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

Газета.Ru06:24

Зеленский согласился пожать руку Петру Порошенко

Московский Комсомолец05:06

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

Вести.Ru04:29

В штабе Зеленского рассказали, в каком случае шоумен пожмёт руку Порошенко

RT на русском04:22
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС

Обновлено в 10:08
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Футбол

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на московское дерби

Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие

Польша намерена закупить у США более 30 F-35

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика планирует закупить у США 32 истребителя пятого поколения F-35.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии

Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок.
Обновлено в 10:55
Космос

Астронавты нашли две галактики-призрака без темной материи

Исследователи обнаружили две галактики-призрака без темной материи.
Обновлено в 05:10
Политика

Володин предложил поправки в Конституцию

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос участия ГД в формирование правительства России.
Обновлено в 07:10
Политика

За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Обновлено в 08:50
Политика

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Обновлено в 07:55
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Спорт

Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.
Обновлено в 09:07
Путешествия

Для однодневного путешествия лучше всего подходит Каир

Каир, Мехико и Анталья признаны самыми бюджетными городами для однодневных поездок, говорится в исследовании Rumbo.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море

Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено в 09:47
Музыка

«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием

В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»

Итальянские газеты утверждают, что босниец уже согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом". Римляне хотят за трансфер 20 млн евро.
Обновлено в 06:00
Футбол

Гаджиев призвал болельщиков прекратить конфронтацию с Глушаковым

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев призвал фанатов «Спартака» к прекращению конфронтации с капитаном команды, полузащитником Денисом Глушаковым.
Обновлено в 08:30
Культура

Патриарх Грузии назвал Данелию великим русским и грузинским кинорежиссером

Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй выразил соболезнование в связи со смертью Георгия Данелия отметив, что он был и русским, и грузинским великим кинорежиссером, который оставил "неизгладимый след в истории искусства".
Обновлено в 10:13
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Музыка

Сергей Лазарев назвал имя главного соперника на «Евровидении-2019»

Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Штаб «ООС» заявляет о захвате в плен разведчика

Штаб «ООС» заявил о том, что в районе Марьинки якобы был захвачен в плен военный, который пытался пересечь линию разграничения с целью диверсии в тылу ВСУ.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Где купить алкоголь, после которого нет похмелья?

Пока напиток только тестируется. После этого учёные планируют приступить к клиническим испытаниям.
Обновлено в 09:01
Общество

Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом

В субботу, 6 марта, в небе над Красноярским краем появился огненный болид – его наблюдали жители Красноярска, Канска и других населенных пунктов региона.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Лолита Милявская обнародовала размер своей пенсии

Российская и украинская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о размере собственной пенсии.
Обновлено в 07:02
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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