Политика
Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на СенцоваТелеканал 360° 03:16
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать первый шаг и обменять главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова. Об этом написали агентства «Интерфакс» и РИА «Новости».
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Политика
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
Обновлено в 07:44
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии
Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
РФ не ведет консультации о второй военной базе в Киргизии
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не ведет никаких консультаций о второй базе в Киргизии, поскольку отличие от других стран не ставит целью «заполонить» военными базами весь мир.
Обновлено в 04:39
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
В ДНР ликвидировали около 110 тыс. неразорвавшихся украинских снарядов
Саперы Донецкой народной республики с начала вооруженного конфликта ликвидировали около 110 тыс. неразорвавшихся украинских снарядов.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика
Гибралтар продлил задержание танкера Grace 1 на 30 дней
Суд Гибралтара постановил продлить на 30 дней до 15 августа задержание танкера Grace 1, который якобы вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза.
Обновлено в 07:15
Политика
Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры
Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".
Обновлено в 08:00
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Экономика
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Футбол
ЦСКА начнет защиту титула чемпиона Евролиги матчем с «Валенсией»
В 1-м туре 3 октября «Химки» примут «Маккаби» Тель-Авив, 4 октября «Зенит» сыграет в гостях с немецкой «Альбой», а ЦСКА на выезде — c испанской «Валенсией».
Обновлено в 08:28
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши Санкт-Петербурга для туристов
Обновлено в 07:28
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Финансы
Курс доллара растет на комментариях ФРБ Нью-Йорка
На ранних торгах в пятницу курс доллара растет, отыгрывая недавнее снижение.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты
Huawei передумала заменять Android своей ОС
Впоследствии Google приостановил сотрудничество с китайской корпораций, что поставило под угрозу использование и обновление операционной системы Android на смартфонах Huawei.
Обновлено в 05:25
Политика
The National Interest (США): могут ли Россия и Америка избежать новой гонки ядерных вооружений? (The National Interest)
Делегации Соединенных Штатов и России планируют встретиться в Женеве в середине июля 2019 года для начала обсуждения возможного продолжения действия нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, одного из наиболее важных соглашений в области контроля над вооружениями, который предусматривает ограничение размера и мощности американского и российского ядерных арсеналов.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Петербурге под кустами нашли завернутый в простыню труп женщины
В Петербурге под кустами близ дома 13/3 по Меньшиковскому проспекту в 9 часов утра 18 июля прохожие нашли завернутый в простыню труп женщины.
Обновлено в 03:26
Кино
Появился первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
В интернете опубликовали первый трейлер фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», пишет «Киноафиша».
Обновлено вчера в 23:10