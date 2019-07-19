Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать первый шаг и обменять главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова. Об этом написали агентства «Интерфакс» и РИА «Новости».

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

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