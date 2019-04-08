Политика
Зеленский согласился на дебаты с ПорошенкоREGNUM 05:02
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 09:20
Происшествия
Банкир рассказал, почему написал заявление на основателя Baring Vostok
Акционер Шерзод Юсупов, после заявления которого было возбуждено дело против американского инвестора Майкла Калви, заявляет, что не мог не обратиться в правоохранительные органы, так как был причинен вред интересам банка "Восточный".
Обновлено в 08:44
Политика
Порошенко назначил время и место дебатов с Зеленским
Официальное приглашение явиться на дебаты перед вторым туром выборов озвучил своему сопернику Владимиру Зеленскому действующий президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Авто
Toyota запатентовала встроенную мойку кузова
Пока другие производители пытаются соорудить для них разные подножки, ступеньки и раздвижные борты, чтобы грузовой платформой было удобнее пользоваться, Toyota придумала ещё одну полезную штуку – встроенную прямо в кузов мойку.
Обновлено в 06:30
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
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Политика
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Обновлено в 07:16
Экономика
Правительство предоставит субсидии для перевозки излишков зерна
Субсидии предусмотрены для отгрузок на станциях Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей с пунктами доставки в конкретных регионах других федеральных округов.
Обновлено в 08:07
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
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Обновлено в 08:39
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«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Политика
Президент Финляндии поехал к Путину на поезде
Обновлено в 08:24
Энергетика
Саудовская Аравия грозит отказаться от доллара при продаже нефти
ОПЕК+ на встрече в июне собирается отказаться от сокращения добычи нефти.
Обновлено в 10:01
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи
Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia.
Обновлено в 08:45
Общество
Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре
Обновлено в 08:00
Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:25
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Наука
Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита
Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено 05 апреля в 09:29
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию
Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Обновлено в 09:46
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В Польше боксеры провели поединок с 10 нокдаунами за 5 раундов
Боксеры провели поединок с десятью нокдаунами за пять раундов.
Обновлено в 07:48
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Кикабидзе не приедет на похороны Данелии
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«Одна пуля»: кинематографический рекламный ролик Days Gone
Обновлено в 09:15
Общество
В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий
Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.
Обновлено в 09:33
Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49