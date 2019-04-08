Политика

Зеленский согласился на дебаты с ПорошенкоREGNUM 05:02

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Зеленский проведет дебаты с Порошенко в «Олимпийском» 19 апреля

Российская газета05:30

Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский» 19 апреля

ТАСС05:00

Зеленский назвал предполагаемое время и место дебатов с Порошенко

РИА Новости05:16

Зеленский предложил пользователям Instagram придумать вопросы Порошенко

РБК05:09

Готовьте вопросы: дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля

Вести.Ru05:18

Зеленский настоял на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля

Газета.Ru04:57

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

REGNUM05:02
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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