Зеленский согласился на дебаты с ПорошенкоREGNUM 05:02

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

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