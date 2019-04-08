Политика
Зеленский согласился на дебаты с ПорошенкоREGNUM 05:02
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Общество
Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром
Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Коломне
Один человек получил травмы в результате хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Коломне.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Футбол
Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом
Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Интернет
В «Яндекс.Маркете» появится сервис самостоятельной оплаты товаров
«Яндекс.Маркет» намерен приобрести сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.
Обновлено в 04:49
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Транспорт
В Саратове перестали ходить 13 автобусных маршрутов
В Саратове приостановили свою работу 13 автобусных маршрутов. Об этом сегодня, 8 апреля, информирует городская администрация.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
Росконтроль назвал качественный плавленый сыр
Обновлено в 04:41
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн
Бывший первый заместитель председателя правительства Хакасси Александр Голышев приговорен судом к шести годам и трем месяцам колонии общего режима за мошенничество с государственными деньгами.
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Политика
СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского
Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:16
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Футбол
Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию.
Обновлено в 04:33
Происшествия
НПЗ загорелся в Самарской области
Обновлено в 02:58
Политика
Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии
Встреча лидеров двух стран пройдет на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.
Обновлено в 04:22
Кино
Майкл Бэй отказался снимать продолжение «Трансформеров»
Обновлено вчера в 23:00
Политика
ЦИК Украины дала старт агитации перед вторым туром выборов
Начинать агитацию перед вторым туром президентских выборов на Украине кандидаты могут уже с понедельника, 8 апреля.
Обновлено вчера в 10:31