Зеленский согласился на дебаты с ПорошенкоREGNUM 05:02

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Происшествия В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Политика Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему паспорт Украины Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт.

Кино Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Политика Чубайс ответил Навальному на критику экс-министра Абызова Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook выступил с критикой оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Футбол Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения Официальный твиттер сборной России поздравил с днем рождения голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, которому сегодня исполнилось 33 года.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Общество Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.

Авто Great Wall готовит к Шанхаю стильный пикап Новый легкий грузовик бренда, обладающий стильной внешностью, будет представлен уже на следующей неделе в Шанхае.

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Шоу-бизнес Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.

Энергетика Сечин раскритиковал подход правительства к управлению топливным рынком «С мая 2018 г. введено ручное нерыночное регулирование цен на моторные топлива, при этом продолжают предлагаться все новые механизмы ручного регулирования», – написал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в письме премьеру Дмитрию Медведеву в конце марта этого года.

Политика Киевский священник пообещал адские муки голосующим за Зеленского Протоиерей «Украинской православной церкви Киевского патриархата», начальник Владимирского собора Петр Зинич заявил, что все, кто проголосуют за шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов «будут гореть в аду».

Кино Фильм «Братство» Павла Лунгина получил прокатное удостоверение Фильм "Братство" Павла Лунгина, посвященный войне в Афганистане, выйдет в прокат с 9 мая, сообщает РИА Новости.

Политика Путин и Эрдоган поговорили с глазу на глаз Ранее российский лидер отметил успехи сотрудничества РФ и Турции в международной сфере и ВТС.

Политика Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Баринов: меня удовлетворит победа «Локомотива» в КР Народный артист России и болельщик футбольного клуба "Локомотив" Валерий Баринов заявил РИА Новости, что его устроит победа московского клуба в Кубке России и место в Лиге чемпионов по итогам сезона.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.