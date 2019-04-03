Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»РБК 12:40
Владимир Зеленский, собравший в первом туре выборов президента Украины наибольшее число голосов (более 30,2%), заявил о готовности принять участие в дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко перед проведением второго тура.
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Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 12:23
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Политика
КС признал повышение пенсионного возраста конституционным
Оспоренные положения федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» «неопределенности не содержат, поскольку Конституция не исключает возможности повышения пенсионного возраста федеральным законом», говорится в определении КС.
Обновлено в 10:42
Гаджеты
Мобильный телефон отмечает день рождения
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге
Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Космос
Астрономы впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Радиотелескоп VLA получил первые четкие "фотографии" бублика из материи, окружающего одну из двух сверхмассивных черных дыр в центре галактики Лебедь A. Его открытие подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров, пишут ученые в статье, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.
Обновлено в 09:06
Политика
Трамп перепутал страну рождения своего отца
Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Технологии
Bloomberg: YouTube не удаляет теории заговоров, чтобы собирать просмотры
На протяжении многих лет руководство YouTube игнорировало запросы сотрудников на удаление роликов, содержавших в себе призывы к экстремизму или теории заговоров, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:35
Политика
Украина запретила любое авиасообщение с Россией
Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Политика
Экс-глава СБУ отказался поддерживать Порошенко на выборах
Бывший глава Службы безопасности Украины и кандидат в президенты страны Игорь Смешко заявил, что не будет поддерживать украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море
Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.
Обновлено в 12:39
Общество
Александр Беглов встретился с дольщиками ГК «Город»
Сегодня, 3 апреля, Александр Беглов встретился с печально известными дольщиками ГК «Город».
Обновлено в 05:54
Общество
У трети российских семей не хватает денег на обувь
В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Политика
На Украине декоммунизировали хлеб «Стахановский»
Обновлено в 12:34
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Театры
На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович
Обновлено в 12:46
Наука
Ученые нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе
ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:49
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56