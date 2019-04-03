Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»РБК 12:40

Владимир Зеленский, собравший в первом туре выборов президента Украины наибольшее число голосов (более 30,2%), заявил о готовности принять участие в дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко перед проведением второго тура.
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Зеленский предложил Порошенко провести дебаты в «Олимпийском»

ТАСС12:23

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Газета.Ru12:34

Зеленский примет участие в дебатах с Порошенко

РИА Новости12:32

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

РБК12:40

Зеленский предложил Порошенко дебаты на стадионе «Олимпийский»

Московский Комсомолец11:58

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

RT на русском12:43

Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко на стадионе

Говорит Москва12:19
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Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 12:23
Общество

У Егора Крида закончился контракт с Black Star

Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Политика

КС признал повышение пенсионного возраста конституционным

Оспоренные положения федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» «неопределенности не содержат, поскольку Конституция не исключает возможности повышения пенсионного возраста федеральным законом», говорится в определении КС.
Обновлено в 10:42
Гаджеты

Мобильный телефон отмечает день рождения

Обновлено в 00:00
Происшествия

Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге

Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Космос

Астрономы впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Радиотелескоп VLA получил первые четкие "фотографии" бублика из материи, окружающего одну из двух сверхмассивных черных дыр в центре галактики Лебедь A. Его открытие подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров, пишут ученые в статье, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.
Обновлено в 09:06
Политика

Трамп перепутал страну рождения своего отца

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Технологии

Bloomberg: YouTube не удаляет теории заговоров, чтобы собирать просмотры

На протяжении многих лет руководство YouTube игнорировало запросы сотрудников на удаление роликов, содержавших в себе призывы к экстремизму или теории заговоров, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:35
Политика

Украина запретила любое авиасообщение с Россией

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории

Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Политика

Экс-глава СБУ отказался поддерживать Порошенко на выборах

Бывший глава Службы безопасности Украины и кандидат в президенты страны Игорь Смешко заявил, что не будет поддерживать украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море

Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.
Обновлено в 12:39
Общество

Александр Беглов встретился с дольщиками ГК «Город»

Сегодня, 3 апреля, Александр Беглов встретился с печально известными дольщиками ГК «Город».
Обновлено в 05:54
Общество

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Политика

На Украине декоммунизировали хлеб «Стахановский»

Обновлено в 12:34
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Театры

На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович

Обновлено в 12:46
Наука

Ученые нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе

ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:49
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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