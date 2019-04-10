Политика

Зеленский собрался вывести Медведчука из переговоров по ДонбассуВзгляд.ру 08:02

«Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», – сообщает издание. Кроме того, Зеленский собирается «устранить конкуренцию между минобороны и Генштабом», однако не уточняется, что имеется в виду.
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Со слов пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой, Следственный комитет РФ добивается перевода под домашний арест основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", пишет РИА Новости.
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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