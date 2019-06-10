Политика

Зеленский собрался сменить всех губернаторов на УкраинеИнтерфакс 09:50

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие губернаторы в стране должны быть заменены. "Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уволить всех глав областных государственных администраций, заменив их новыми специалистами, заявила
 его пресс-секретарь Юлия Мендель.
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