Зеленский собрался сменить всех губернаторов на УкраинеИнтерфакс 09:50

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие губернаторы в стране должны быть заменены. "Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник.

Зеленский собрался сменить всех губернаторов на Украине

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