Политика
Зеленский собрался сменить всех губернаторов на УкраинеИнтерфакс 09:50
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие губернаторы в стране должны быть заменены. "Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уволить всех глав областных государственных администраций, заменив их новыми специалистами, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.Коммерсантъ15:15
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Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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Общество
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Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
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Обновлено в 09:18
Происшествия
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В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество
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Происшествия
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Обновлено в 12:12
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
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По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
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Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
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Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома
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Небольшой самолет упал в Калифорнии
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Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
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Число кошек и собак в квартире могут ограничить
В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28