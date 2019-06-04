Политика

Зеленский собрался противостоять «Северному потоку – 2»Известия вчера в 14:39

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости противодействовать газопроводу "Северный поток – 2". Такое заявление он сделал во вторник, 4 июня, по итогам переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
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«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку - 2"», - цитирует «Интерфакс-Украина
» Зеленского.
ТК Звездавчера в 16:16

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В Совфеде оценили борьбу Зеленского с «Северным потоком - 2»

Газета.Ru03:56

Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с «Северным потоком — 2»

РИА Новостивчера в 18:08

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку-2»

РБКвчера в 15:46

Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку — 2»

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Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Интерфаксвчера в 15:11

Зеленский выступил за совместные действия Киева и Варшавы против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 14:45

Зеленский выступил за совместные действия Киева и Варшавы против «Северного потока – 2»

Говорит Москвавчера в 14:50
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Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

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Обновлено вчера в 18:23
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Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

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Определены самые грязные регионы России

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Происшествия

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты на Кубани

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Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Авто

Продажи новых автомобилей Haval выросли в России почти в 2,5 раза

Обновлено в 01:36
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Тольятти прокуратура проверит батуты после ЧП с детьми

Прокуратура проверит надувные батуты, расположенные в Центральном районе Тольятти после ЧП, в котором пострадали двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:50
Путешествия

Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон

Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
Обновлено в 03:05
Экономика

Максим Орешкин рассказал о грядущем росте экономики России

Рост ВВП России, по словам Орешкина, в 2018 году составил 2,3%, что является самым высоким показателем с 2012 года.
Обновлено вчера в 03:20
Политика

Министром информатизации и связи РТ назначен Айрат Хайруллин

Министром информатизации и связи Республики Татарстан вместо Романа Шайхутдинова назначен Айрат Хайруллин, ранее глава Альметьевского района.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июне

Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Работники «Зимней вишни» не знали, где находятся эвакуационные выходы

Обновлено в 03:29
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Кино

Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Опубликован официальный трейлер художественного фантастического фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом в главной роли.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В ДТП с четырьмя автомобилями на КАД пострадал один водитель

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Opel. Он получил травмы средней степени тяжести.
Обновлено в 03:51
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено вчера в 08:47
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Футбол

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено

Обновлено в 00:59
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов

Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Недвижимость

Сочи стал лидером роста цен на жилье в России за пять лет

За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость.
Обновлено в 03:54
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