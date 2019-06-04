Политика
Зеленский собрался противостоять «Северному потоку – 2»Известия вчера в 14:39
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости противодействовать газопроводу "Северный поток – 2". Такое заявление он сделал во вторник, 4 июня, по итогам переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
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с чего всё началось
«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку - 2"», - цитирует «Интерфакс-Украина» Зеленского.ТК Звездавчера в 16:16
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Зеленский выступил за совместные действия Киева и Варшавы против «Северного потока – 2»
Говорит Москвавчера в 14:50
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Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
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Политика
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Министром информатизации и связи Республики Татарстан вместо Романа Шайхутдинова назначен Айрат Хайруллин, ранее глава Альметьевского района.
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Skoda объявила скидки на свои модели в июне
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
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Обновлено в 03:51
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В результате аварии пострадал водитель автомобиля Opel. Он получил травмы средней степени тяжести.
Обновлено в 03:51
Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Космос
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Обновлено вчера в 08:47
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
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Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
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Экономика
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Обновлено в 00:19
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Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
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Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов
Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
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Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Недвижимость
Сочи стал лидером роста цен на жилье в России за пять лет
За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость.
Обновлено в 03:54