с чего всё началось

Совещание с целью обсудить обстрел, в результате которого погибли четверо украинских военных, созвал президент Украины Владимир Зеленский 7 августа, передает УНИАН.

Зеленский собрал совещание с силовиками по ситуации в Донбассе

Общество В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Кино Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Футбол Агент опроверг информацию о проявлении расизма в адрес Малкома Агент Малкома Фернандо Гарсия рассказал об адаптации игрока в "Зените", опровергнув информацию о том, что тот был расстроен из-за проявлений расизма со стороны фанатов сине-бело-голубых.

Общество Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.

Экономика «Ъ» сообщил о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств За первую половину текущего года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Культура Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.

Происшествия В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел взрыв В Копенгагене (Дания) у входа в здание налоговой инспекции сработало мощное взрывное устройство.

Происшествия Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ Киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве Михаила Круга, передает Mash.

Футбол «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным «Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.

Общество У россиян стало меньше денег на лечение и покупку лекарств Выяснилось, что больше всего россиянам нужны деньги на хорошие продукты - такой ответили 77% опрошенных.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Армия и оружие В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе Шесть военнослужащих вооруженных сил Украины погибли в Донбассе после объявления перемирия 21 июля, девять военных получили ранения, заявил в среду начальник генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

Авто Новая Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов Южнокорейская компания Hyundai получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое поколение седана Hyundai Sonata.

Политика Лукашенко рассказал, что не хочет распада Евросоюза Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет распада Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Происшествия Участковый из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram Уфимский полицейский попал в смертельное ДТП во время прямой трансляции в Instagram — его машина врезалась в припаркованную на обочине фуру, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Политика Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана "Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины", - сказано в ответе президента на сайте электронных петиций.