Армия и оружие
Зеленский собрал совещание с силовиками по ситуации в ДонбассеКрасная весна 06:03
Совещание с целью обсудить обстрел, в результате которого погибли четверо украинских военных, созвал президент Украины Владимир Зеленский 7 августа, передает УНИАН.
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с чего всё началось
«На совещании, кроме президента, присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений вооружённых сил, секретарь СНБО Александр Данилюк», — говорится в сообщении.RT на русском02:52
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