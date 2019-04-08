Политика
Зеленский согласился на дебаты с ПорошенкоREGNUM 05:02
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Происшествия
Жительница Башкирии в бане напала с ножом на свою пятилетнюю дочь
Правоохранители задержали жительницу башкирского села, которая пришла в баню с тремя своими маленькими детьми и напала с ножом на одну из дочерей, ребенок госпитализирован, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.
Обновлено в 05:56
Космос
Учёные: в небе над Красноярском пролетел болид
Обновлено в 05:35
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Политика
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Политика
МВД и МЭР договорились о реформе экзамена на водительские права
МВД и Минэкономразвития договорились о реформе экзамена на получение водительских прав, в частности, было достигнуто согласие по слиянию «площадки» и «города».
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Отмечается, что Соединенные Штаты очень встревожены боевыми действиями рядом с Триполи, выступают против военного наступления сил Хафтара и настоятельно призывают прекратить военные операции против ливийской столицы, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Здоровье
Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти
Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено в 06:54
Спорт
Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении
Обновлено в 06:50
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Политика
Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала
Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10
Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Технологии
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Наука
Гигантская трещина появилась в леднике Бранта
Специалисты из Нортумбрийского университета обнаружили трещину в огромном антарктическом леднике Бранта.
Обновлено в 06:29
Политика
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
В Екатеринбурге в Параде Победы впервые примут участие байкеры
Еще одним новшеством Парада Победы станет участие в нем взвода байкеров. «Черные ножи» проедут на мототехнике военных лет.
Обновлено в 06:45
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Власти Москвы просят горожан отказаться от машин из-за визита Эрдогана
В Москве дорожная ситуация 8 апреля будет сложной из-за погоды и международных визитов, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы в Twitter.
Обновлено в 05:12
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27