Политика

Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты УкраиныГазета.Ru 06:45

Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
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Комик Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

URA.Ru09:07

Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

РИА Новости11:24

Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге

ТАСС09:28

Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Газета.Ru12:53

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

РЕН ТВ08:22

Опрос показал лидерство Зеленского в президентском рейтинге на Украине

RT на русском07:07

Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

РБК07 марта в 20:01
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Футбол

Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»

Обновлено в 13:53
Происшествия

Суд изъял имущество родственника Захарченко на ₽380 млн

Гагаринский районный суд Москвы изъял в пользу государства имущество экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, супруга сестры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение взятки, передает ТАСС.
Обновлено в 15:17
Политика

США рассматривают дополнительные санкции против «Северного потока — 2»

США рассматривают дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2", заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 14:55
Политика

Президент Алжира отказался от пятого срока

Президент североафриканского Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок, сообщает Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.
Обновлено в 13:55
Происшествия

После перестрелки в Волгоградской области погиб человек

Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело после перестрелки в городе Фролово, в результате которой один мужчина скончался и трое получили ранения, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД

В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
Обновлено в 12:10
Политика

Трамп попросил полмиллиарда долларов для борьбы с Россией

В общей сложности Госдепартаменту предполагается выделить 40 миллиардов долларов на усилия по ядерному разоружению Северной Кореи, конкуренцию с Россией и Китаем, помощь народу Венесуэлы и предотвращение эпидемий болезней на границах США.
Обновлено в 13:06
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России

Обновлено в 14:33
Космос

США хотят высадить людей на Луну к 2028 году

«Партнерство с частными компаниями по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности и приведет к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится в документе на сайте NASA.
Обновлено в 14:15
Экономика

МКБ и Совкомбанк допущены к аукциону по покупке 99,9% АТБ

Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк получили доступ к аукциону на покупку 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за подозрений о бомбе

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Баку.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Эквадоре разбился самолет с кокаином

Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Зеленограде мужчина с прутом атаковал прохожих

В управлении МВД по Москве проинформировали о том, что в Зеленограде мужчина напал на прохожих с прутом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Полиция задержала в Москве мать брошенной истощенной девочки

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Украинского посла вызвали в МИД Австрии

МИД Австрии вызвал украинского посла Александра Щербу из-за решения Киева не впускать в страну австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Обновлено в 06:53
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Футбол

Зенитовец Нету летом уйдет в «Спортинг»

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Луиш Нету станет игроком лиссабонского "Спортинга".
Обновлено в 14:17
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Кино

Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек»

Сотрудник одной из киносетей объяснил, что кинотеатры не хотели отказываться от «Королевского корги», потому что его релиз крупнее «Гурвинека» — из-за отсутствия мультика в школьные каникулы кинотеатры могут потерять более 100 млн рублей.
Обновлено в 04:48
Общество

Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета у стен Кремля

Обновлено в 11:22
Происшествия

«Панцирь-С1» опрокинулся на трассе во Владивостоке

Военный автомобиль "Панцирь-С1" перевернулся на трассе во Владивостоке.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

SANA: в Сирии коалиция нанесла удар по мирным жителям

4 марта SANA сообщило, что мирные жители погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр эз-Зор с применением белого фосфора.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Экспертиза не нашла криминального следа в смерти Игоря Малашенко

Обновлено в 10:18
Общество

Минобрнауки: каждый третий выпускник ВУЗа не может найти работу

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что по статистике примерно треть выпускников вузов не могут найти работу после получния диплома "В среднем трудоустраивается примерно 72% выпускников", - заявил глава ведомства в эфире "России 24".
Обновлено в 13:29
Политика

В сеть попала запись телефонного разговора Тимошенко и Коломойского

Обновлено в 08:34
Политика

Меркель поддержала идею постройки европейского авианосца

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею нового лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании совместного европейского авианосца.
Обновлено в 14:00
Кино

Виктор Сухоруков отреагировал на съемки «Брата-3»

Обновлено вчера в 10:21
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский шоумен, политический деятель, артист, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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