Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе. Путин посоветовал перестать обстреливать мирные кварталы Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса

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