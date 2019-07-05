Политика
Зеленский снова поехал в ДонбассRambler News Service 05:57
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера. «Президент отбыл с рабочей поездной в Донецкую область», — говорится в сообщении.
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Политика
МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии
В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
Опрос ВЦИОМ показал новое снижение уровня доверия Путину
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю с 24 по 30 июня сократился с 64,8% до 63,7%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественном мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 13:28
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Обновлено в 13:30
Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Прогулочное судно перевернулось в Черном море, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:54
Футбол
«Зенит» претендует на форварда «Реала»
21-летний форвард из системы мадридского «Реала» Кристо Гонсалес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 05:13
Политика
Путин и Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ
«Путин и Пашинян обсудили по телефону взаимодействие в рамках Евразийского Экономического Союза и сотрудничество по ОДКБ», – говорится в сообщении Кремля.
Обновлено в 05:51
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Политика
Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР
Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева почти перестала спать после рождения сына
В ответ артистка подтвердила, что после пополнения в семье они с мужем почти перестали спать, постоянно находятся в каких-то заботах и совсем не имеют свободного времени.
Обновлено в 13:56
Политика
Следствие допрашивает экипаж задержанного иранского танкера
Следователи допрашивают экипаж задержанного в Гибралтарском проливе иранского танкера Grace 1 в качестве свидетелей, чтобы установить характер перевозимого груза и пункт назначения, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:19
Футбол
«Андерлехт» подписал Самира Насри
Насри перешел в «Андерлехт» на правах свободного агента: «Вест Хэм», за который Насри выступал с января 2019 года, решил не продлевать контракт с хавбеком.
Обновлено в 11:27
Космос
Учёными из США составлена детальная карта Луны
Обновлено вчера в 02:45
Транспорт
Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург
Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 11:08
Интернет
Популярный браузер 17 лет позволял воровать данные пользователей
В популярном браузере Firefox обнаружена критическая уязвимость, благодаря которой хакеры на протяжении многих лет могли красть личные данные пользователя из его системы.
Обновлено в 12:28
Политика
Во Франции вводят интернет-цензуру
Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung»
Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).
Обновлено в 11:00
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера
Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.
Обновлено в 12:00
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59