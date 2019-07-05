Политика

Зеленский снова поехал в ДонбассRambler News Service 05:57

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера. «Президент отбыл с рабочей поездной в Донецкую область», — говорится в сообщении.
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С какой целью Зеленский опять поехал в Донбасс

Rambler News Service11:40

Зеленский вновь отправился в Донбасс

Известия09:10

Зеленский снова отправился в Донбасс

РИА Новости06:07

Зеленский поехал на Донбасс и снял главу областной администрации

Газета.Ru07:45

Зеленский снова приехал в Донбасс

Московский Комсомолец07:34

Зеленский отправился в Донецкую область с рабочей поездкой

News.ru06:10

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область

РЕН ТВ08:30
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Политика

МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии

В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

Опрос ВЦИОМ показал новое снижение уровня доверия Путину

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю с 24 по 30 июня сократился с 64,8% до 63,7%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественном мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 13:28
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Обновлено в 13:30
Происшествия

Прогулочное судно перевернулось в Черном море

Прогулочное судно перевернулось в Черном море, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:54
Футбол

«Зенит» претендует на форварда «Реала»

21-летний форвард из системы мадридского «Реала» Кристо Гонсалес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 05:13
Политика

Путин и Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ

«Путин и Пашинян обсудили по телефону взаимодействие в рамках Евразийского Экономического Союза и сотрудничество по ОДКБ», – говорится в сообщении Кремля.
Обновлено в 05:51
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Политика

Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР

Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Саша Савельева почти перестала спать после рождения сына

В ответ артистка подтвердила, что после пополнения в семье они с мужем почти перестали спать, постоянно находятся в каких-то заботах и совсем не имеют свободного времени.
Обновлено в 13:56
Политика

Следствие допрашивает экипаж задержанного иранского танкера

Следователи допрашивают экипаж задержанного в Гибралтарском проливе иранского танкера Grace 1 в качестве свидетелей, чтобы установить характер перевозимого груза и пункт назначения, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Андерлехт» подписал Самира Насри

Насри перешел в «Андерлехт» на правах свободного агента: «Вест Хэм», за который Насри выступал с января 2019 года, решил не продлевать контракт с хавбеком.
Обновлено в 11:27
Космос

Учёными из США составлена детальная карта Луны

Обновлено вчера в 02:45
Транспорт

Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург

Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 11:08
Интернет

Популярный браузер 17 лет позволял воровать данные пользователей

В популярном браузере Firefox обнаружена критическая уязвимость, благодаря которой хакеры на протяжении многих лет могли красть личные данные пользователя из его системы.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Петербурге мужчина погиб под электричкой у станции Сортировочная

Обновлено в 13:12
Политика

Во Франции вводят интернет-цензуру

Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Гаджеты

Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung»

Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Тетушка принца Гарри отказалась прийти на крестины племянника

Обновлено в 10:20
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Гаджеты

Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки

Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера

Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.
Обновлено в 12:00
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Футбол

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
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