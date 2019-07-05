Политика

Зеленский снова отправился в ДонбассРИА Новости 06:07

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
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Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс

Комсомольская правда10:16

Зеленский вновь отправился в Донбасс

Известия09:10

Зеленский снова отправился в Донбасс

РИА Новости06:07

Зеленский поехал на Донбасс и снял главу областной администрации

Газета.Ru07:45

Зеленский снова приехал в Донбасс

Московский Комсомолец07:34

Зеленский отправился в Донецкую область с рабочей поездкой

News.ru06:10

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область

РЕН ТВ08:30
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Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

Обновлено в 10:10
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Сиамские близнецы с одним сердцем на двоих родились в Индии

Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Культура

Глава департамента культуры Воронежской области покинет должность

Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс рассекретила повзрослевшего старшего сына

Накануне Эвелина все-таки рассекретила повзрослевшего наследника.
Обновлено в 06:09
Футбол

Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество

В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок

Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Экономика

Курс доллара резко взлетел после выхода неожиданных новостей

Доллар поднялся до нового сессионного максимума после выхода отчета о несельскохозяйственной занятости в июне; луни упал после данных, которые показали, что Канада неожиданно потеряла рабочие места в июне по сравнению с прогнозом роста на 9.9 тыс. Индекс доллара растет на 0.43% до 97.14, при этом индекс доллара Bloomberg тестирует свою 200-недельную MA.
Обновлено в 09:06
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей

Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к южной границе России.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Участника банды Басаева осудили на 19 лет

Обновлено в 09:08
Авто

В Гудвуде представили прототип кабриолета Lexus LC

На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Грузовик врезался в стену российского посольства в Тегеране

Обновлено в 09:05
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом

В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Авто

Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron

Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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