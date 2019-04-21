Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурораСвободная Пресса вчера в 16:12
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Как сообщает «ФАН», отставку Луценко Зеленский объяснил его принадлежностью к уходящей команде.
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Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном
Специалист напоминает, что не стоит торопиться заниматься самолечением и покупкой снотворных, если соблюдение всех правил здорового сна и отказ от вечернего просмотра соцсетей не помогает легко засыпать и, главное, высыпаться.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Саакашвили снова собирается вернуться на Украину
Ранее политик заявил, что после 31 марта, как только на Украине пройдут президентские выборы, он вернётся в страну.
Обновлено в 01:02
Политика
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском
В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».
Обновлено вчера в 17:51
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено 20 апреля в 18:53
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Число погибших при восьми взрывах на Шри-Ланке возросло до 215 человек.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России
Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено вчера в 13:49
Кино
Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
Более 16 тыс. москвичей бесплатно проверились на туберкулёз
Более 16 тыс. москвичей бесплатно прошли обследование в городских поликлиниках, больницах: сделали флюорографию и проконсультировались с фтизиатром.
Обновлено в 00:27
Хоккей
«Сан-Хосе» сравнял счет в серии плей-офф с «Вегасом»
"Акулы" в гостях обыграли "золотых рыцарей" со счетом 2:1. Судьба серии теперь решится в седьмом матче.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено 20 апреля в 22:00
Здоровье
Британские врачи выходили девочку весом 346 граммов
Обновлено в 00:30
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:46
Культура
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено вчера в 11:51
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает Зеленский
Зеленский набирает 73,2% голосов, Пётр Порошенко — 25,3%, сообщает RT со ссылкой на данные экзитпола.
Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54