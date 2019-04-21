Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурораСвободная Пресса вчера в 16:12

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Как сообщает «ФАН», отставку Луценко Зеленский объяснил его принадлежностью к уходящей команде.

Здоровье Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном Специалист напоминает, что не стоит торопиться заниматься самолечением и покупкой снотворных, если соблюдение всех правил здорового сна и отказ от вечернего просмотра соцсетей не помогает легко засыпать и, главное, высыпаться.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Футбол Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).

Политика Саакашвили снова собирается вернуться на Украину Ранее политик заявил, что после 31 марта, как только на Украине пройдут президентские выборы, он вернётся в страну.

Политика Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».

Происшествия Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215 Число погибших при восьми взрывах на Шри-Ланке возросло до 215 человек.

Политика Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.

Кино Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.

Здоровье Более 16 тыс. москвичей бесплатно проверились на туберкулёз Более 16 тыс. москвичей бесплатно прошли обследование в городских поликлиниках, больницах: сделали флюорографию и проконсультировались с фтизиатром.

Хоккей «Сан-Хосе» сравнял счет в серии плей-офф с «Вегасом» "Акулы" в гостях обыграли "золотых рыцарей" со счетом 2:1. Судьба серии теперь решится в седьмом матче.

Политика Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

Культура 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Религия Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).

Политика По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает Зеленский Зеленский набирает 73,2% голосов, Пётр Порошенко — 25,3%, сообщает RT со ссылкой на данные экзитпола.

Шоу-бизнес Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Общество Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.

Музыка Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.