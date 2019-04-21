Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурораСвободная Пресса 16:12

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Как сообщает «ФАН», отставку Луценко Зеленский объяснил его принадлежностью к уходящей команде.

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов.

Политика Первые экзитполы: Зеленский набирает 71,8% голосов Появились первые данные экзитполов по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Шоу-бизнес Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.

Политика Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не считает русский язык угрозой для страны.

Политика Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину Ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.

Футбол «Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму "Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Шоу-бизнес Екатерину Архарову поздравляют с беременностью Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.

Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.

Политика Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").

Здоровье Сайт меняет жизнь Сайт стал частью моей жизни, очень большой и значимой частью.

Наука Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой По мнению патриарха, познания науки о Вселенной "ничтожно малы" и дальнейшие изыскания ученых "позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны".

Политика Бабченко: Украина, ты одурела Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.

Шоу-бизнес 2-летний сын Собчак вслед за дочкой Навки стал учить китайский Экс-возлюбленная актера Максима Виторгана – 37-летняя Ксения Собчак – не только занимается своей карьерой, но и не забывает о воспитании единственного сына.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.