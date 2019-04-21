Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурораСвободная Пресса 16:12
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Как сообщает «ФАН», отставку Луценко Зеленский объяснил его принадлежностью к уходящей команде.
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Дмитрий Быков пришел в сознание
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Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов.
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На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
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"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.
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Политика
Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский
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Сайт стал частью моей жизни, очень большой и значимой частью.
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Наука
Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой
По мнению патриарха, познания науки о Вселенной "ничтожно малы" и дальнейшие изыскания ученых "позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны".
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Политика
Бабченко: Украина, ты одурела
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
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2-летний сын Собчак вслед за дочкой Навки стал учить китайский
Экс-возлюбленная актера Максима Виторгана – 37-летняя Ксения Собчак – не только занимается своей карьерой, но и не забывает о воспитании единственного сына.
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Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
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Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн
Канадец выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн).
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В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
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