Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурораСвободная Пресса 16:12
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Как сообщает «ФАН», отставку Луценко Зеленский объяснил его принадлежностью к уходящей команде.
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Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда
Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Политика
Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.
Обновлено в 16:00
Политика
ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море
Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Меган Маркл родила
Обновлено в 18:45
Политика
Поместье Порошенко взято под усиленную охрану
Обновлено в 13:06
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.
Обновлено в 12:16
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом
Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262
Обновлено в 20:59
Политика
Зеленский дал первые обещания по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Кино
Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени
В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
Обновлено в 19:38
Здоровье
В Год здорового образа жизни ленинградцам рекомендуется шиповник
Правда, следует учесть, что отвар из шиповника противопоказан больным сахарным диабетом, желчнокаменной болезнью, гастритом и аллергикам.
Обновлено в 05:29
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Здоровье
Грязное дело: почему под Саратовом медкарты оказались на помойке
С разницей буквально в пару дней в разных городах жители нашли на помойках медицинские карты.
Обновлено в 12:27
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено в 17:50