Зеленский намерен уволить генпрокурора ЛуценкоРИА Новости 15:35

Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, и привел в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко. "Мы будем назначать новых людей", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

Политика Петр Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко признал итоги голосования на выборах главы государства, где, согласно результатам разных экзитполов, победу одерживает Владимир Зеленский.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Хоккей Канада забросила 11 шайб Белоруссии на ЮЧМ, Швеция обыграла Словакию В другом матче дня Швеция победила Словакию со счетом 5:1 и догнала по очкам сборную России в таблице группы В. Обе команды имеют по шесть очков и сыграют друг с другом 23 апреля.

Общество Михалков решил засудить торговцев биодобавками Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.

Гаджеты Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».

ЖКХ Многие биробиджанцы получат квитанции за тепло в мае, даже если отопление отключат в апреле Благодаря теплой погоде жители домов, где установлены общедомовые приборы учета тепла, смогут сэкономить на плате за отопление относительно тех, у кого они отсутствуют.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.

Происшествия Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.

Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.

Космос Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Гаджеты Samsung откладывает запуск складного смартфона Galaxy Fold в Китае Как сообщает инсайдер Ice Universe, компания Samsung отменила два мероприятия, которые связаны с запуском нового складного смартфона Galaxy Fold на территории Китая.

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Космос SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.

Политика В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.

Армия и оружие Генштаб отмечает желание призывников послужить Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский, в срочниках недостатка не будет.

Кино Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.

Политика Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.