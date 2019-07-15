Политика

Зеленский решил сменить 12 пословRT на русском 14:05

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого. Об этом заявили в администрации украинского президента.
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Зеленский решил сменить 12 послов Украины

РБК14:35

Зеленский решил сменить 12 послов

RT на русском14:05

Украина сменит посла в США и еще в одиннадцати странах

Российская газета13:32

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Известия13:33

Зеленский решил сменить 12 украинских послов

Lenta.ru13:22

Зеленский сменит 12 послов Украины, в том числе в США

РЕН ТВ13:10

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

ТАСС12:55
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Новый смартфон Honor 9X от Huawei рассекречен до презентации

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Общество

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Россияне оценили возможность переобучения людей старшего возраста и рассказали, в каких сферах хотели бы освоить профессии.
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Среди заказанных блюд — мясо с «перловкой», компот из груш, ряженка, соки и сыр «Южный», сообщает РИА Новости.
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Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
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Происшествия

В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»

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Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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Энергетика

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«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
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Политика

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:43
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
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Армия и оружие

СК запустил проект в YouTube, где поименно назовет виновных в преступлениях в Донбассе

На своем официальном канале СК РФ представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.
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Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
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Политика

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп не желает начала войны с Тегераном, однако лица в окружении американского лидера хотят этого.
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Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
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Эксперт НБА Джален Роуз считает, что «Хьюстон Рокетс» получили серьёзное усиление, когда объелинили в одной команде Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.
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Ученую из США задушили и бросили в нацистском бункере на Крите

Тело 59-летнего молекулярного биолога, сотрудника Института Макса Планка Сьюзен Итон было найдено ранее в заброшенном нацистском бункере.
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Экономика

Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов

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Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
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Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
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Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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