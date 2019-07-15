Политика
Зеленский решил сменить 12 пословRT на русском 14:05
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого. Об этом заявили в администрации украинского президента.
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Гаджеты
Новый смартфон Honor 9X от Huawei рассекречен до презентации
23 июля компания Huawei представит новый смартфон под своим дочерним брендом - Honor 9X.
Обновлено в 07:14
Общество
Россияне оценили возможность переобучения людей старшего возраста
Россияне оценили возможность переобучения людей старшего возраста и рассказали, в каких сферах хотели бы освоить профессии.
Обновлено в 21:23
Космос
Астронавты заказали на МКС компот и ряженку
Среди заказанных блюд — мясо с «перловкой», компот из груш, ряженка, соки и сыр «Южный», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:54
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Энергетика
«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»
Обновлено в 08:37
Религия
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено в 17:40
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:43
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
СК запустил проект в YouTube, где поименно назовет виновных в преступлениях в Донбассе
На своем официальном канале СК РФ представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.
Обновлено в 11:49
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Политика
Тимошенко предложила Зеленскому объединиться без Порошенко
Обновлено в 16:25
Политика
МИД Ирана считает, что Трамп не желает войны с республикой
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп не желает начала войны с Тегераном, однако лица в окружении американского лидера хотят этого.
Обновлено в 19:58
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено в 13:14
Баскетбол
Роуз: Уэстбруку и Хардену больше не придётся делиться мячом с Дюрантом
Эксперт НБА Джален Роуз считает, что «Хьюстон Рокетс» получили серьёзное усиление, когда объелинили в одной команде Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.
Обновлено в 17:36
Происшествия
На реке Лене в Якутии погибли двое детей
Обновлено в 09:45
Происшествия
Ученую из США задушили и бросили в нацистском бункере на Крите
Тело 59-летнего молекулярного биолога, сотрудника Института Макса Планка Сьюзен Итон было найдено ранее в заброшенном нацистском бункере.
Обновлено в 22:29
Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД
В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено в 20:18
Экономика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36