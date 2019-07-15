Политика
Зеленский сменит 12 послов УкраиныАргументы недели 15:27
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 послов в разных странах, в том числе в Соединённых Штатах. Об этом сообщили в офисе президента.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»
Малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" создана в России для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, сообщил РИА Новости один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат" Виктор Комардин.
Обновлено в 20:23
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Наука
Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний
В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Кино
Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина
В новом 25-м фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать женщина. Об этом сообщают британские СМИ.
Обновлено в 04:44
Авто
Прототип обновлённого Opel Insignia замечен на Нюрбургринге
Вслед за премьерой нового Opel Astra, автопроизводитель вывел на тесты обновлённую Insignia, причём испытания проводились сразу на Нюрбургринге.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети
Семь человек утонули на реке Лене в пригороде Якутска во время купания.
Обновлено в 14:08
ЖКХ
В Новой Усмани жителям домов на улице Солнечной обещали дать нормальную воду к 1 августа
По результатам осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, централизованным водоснабжением (с учетом частного жилого сектора и сектора многоэтажных многоквартирных домов) обеспечено порядка 95% населения района.
Обновлено в 14:15
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова
Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Машина перевернулась в ДТП на корсаковской трассе
Сегодня, 16 июля, около 11:30 произошло серьезное ДТП на трассе Корсаков Южно-Сахалинск. Оно случилось в районе Первой Пади.
Обновлено в 20:56
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Наука
Специалисты поведали о пользе употребления насекомых в пищу
Ученые отметили, что польза от употребления в пищу насекомых и паукообразных многими недооценивается.
Обновлено в 12:13
Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней.
Обновлено в 16:50
Общество
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено в 18:23
Спорт
Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge
Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.
Обновлено в 17:03
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Политика
Помпео: сотрудничество РФ и Ирана усугубило проблему беженцев в Сирии
Взаимодействие России и Ирана в Сирии повлекло усугубление проблемы сирийских беженцев.
Обновлено в 19:23
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Кино
Эмма Стоун сыграет в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»
Обновлено в 11:45
Наука
Маленький рогатый динозавр из Китая ходил на двух ногах
Auroraceratops сохраняет многие особенности скелета: изогнутая бедренная кость и длинные, тонкие когти, которые однозначно связаны с ходьбой на двух ногах у динозавров.
Обновлено 13 июля в 08:07