Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 послов в разных странах, в том числе в Соединённых Штатах. Об этом сообщили в офисе президента.

Происшествия Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.

Армия и оружие Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".

Армия и оружие В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал» Малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" создана в России для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, сообщил РИА Новости один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат" Виктор Комардин.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.

Армия и оружие Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма» Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.

Происшествия Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Общество Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном 6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Наука Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.

Происшествия Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Кино Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина В новом 25-м фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать женщина. Об этом сообщают британские СМИ.

Авто Прототип обновлённого Opel Insignia замечен на Нюрбургринге Вслед за премьерой нового Opel Astra, автопроизводитель вывел на тесты обновлённую Insignia, причём испытания проводились сразу на Нюрбургринге.

ЖКХ В Новой Усмани жителям домов на улице Солнечной обещали дать нормальную воду к 1 августа По результатам осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, централизованным водоснабжением (с учетом частного жилого сектора и сектора многоэтажных многоквартирных домов) обеспечено порядка 95% населения района.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.

Происшествия Машина перевернулась в ДТП на корсаковской трассе Сегодня, 16 июля, около 11:30 произошло серьезное ДТП на трассе Корсаков Южно-Сахалинск. Оно случилось в районе Первой Пади.

Наука Специалисты поведали о пользе употребления насекомых в пищу Ученые отметили, что польза от употребления в пищу насекомых и паукообразных многими недооценивается.

Наука Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней.

Общество Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе» Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.

Спорт Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.

Экономика Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Политика Закон о госязыке вступил в силу на Украине Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.