Политика

Зеленский сменил командующего военной операцией в ДонбассеРИА Новости 10:50

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих Операцией объединенных сил в Донбассе и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, следует из указов, опубликованных в понедельник на сайте главы государства.
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Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Взгляд.ру10:50

Зеленский назначил нового командующего операцией в Донбассе

Московский Комсомолец11:07

Зеленский сменил командующих Сухопутных войск и операцией в Донбассе

Российская газета11:21

Зеленский сменил командующего объединенными силами

Газета.Ru11:18

Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе

REGNUM11:24

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ТАСС10:55

Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе

РИА Новости10:50
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