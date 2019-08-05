Политика
Зеленский сменил командующего военной операцией в ДонбассеРИА Новости 10:50
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих Операцией объединенных сил в Донбассе и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, следует из указов, опубликованных в понедельник на сайте главы государства.
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Происшествия
Суд арестовал первого участника акции 3 августа в Москве
Тверской суд Москвы арестовал бывшего бойца Росгвардии Павла Устинова, которого обвиняют в нападении на бойца спецназа ОМОН во время несогласованной акции 3 августа в Москве, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 11:14
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Происшествия
С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара
В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Авто
В Сети появились фотоснимки пикапа и фургона Chevrolet Niva
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на официальные источники предприятия «GM-АвтоВАЗ», российский внедорожник Chevrolet Niva, впервые выпущенный в 2002 году, оказывается, кроме привычной 5-дверной компоновки, должен был получить две версии кузова: фургон и пикап.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Украина запросила у США новые противотанковые Javelin
Киев запросил у американской стороны дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
Обновлено в 08:09
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых.
Обновлено в 10:38
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
80 лет назад был совершен первый «огненный таран»
Обновлено в 04:06
Хоккей
Олимпийская сборная России одержала волевую победу над «Локомотивом»
Олимпийская сборная России одержала вторую победу на турнире и догнала «Сочи» по набранным очкам — теперь в активе обеих команд по 4 очка.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик
Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 10:18
Политика
Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил дату проведения досрочных парламентских выборов, передает "БелТА".
Обновлено в 11:07
Политика
В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса
Обновлено в 06:38
Космос
Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС
Робот «Федор», который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:38
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено 02 августа в 18:22
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36