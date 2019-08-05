Политика

Зеленский сменил командующего операцией в ДонбассеRT на русском 14:09

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих операцией объединённых сил в Донбассе и Сухопутных войск вооружённых сил страны. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
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с чего всё началось
Командующим объединенными силами — подразделениями украинских войск в Донбассе назначен Владимир Кравченко, говорится
 в опубликованном 5 августа указе президента Украины Владимира Зеленского.
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