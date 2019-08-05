с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих операцией объединённых сил в Донбассе и Сухопутных войск вооружённых сил страны. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Экономика Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85% Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Армия и оружие Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Армия и оружие Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.

Политика ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.

Экономика Bloomberg: Россия уверенно идёт к дедолларизации Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.

Политика Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.

Происшествия После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.

Экономика На Украине подсчитали сумму государственного долга Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.

Политика Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.

Политика Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.

Происшествия Суд арестовал организатора разбоя с участием сотрудников ФСБ Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, суд арестовал Жарова, который получил за участие в разбое 19 млн руб. Его задержали силовики, когда он пришел в банк за похищенными деньгами.

Армия и оружие Украинский военный подорвался на бомбе в Донбассе В понедельник, 5 августа, в зоне проведения операции объединенных сил один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Политика Facebook удалил страницу штурма «Зоны 51» Администраторы Facebook удалили страницу, на которой пользователи готовились к штурму Зоны-51.

Политика Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики.

Армия и оружие Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».

Футбол «Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», вратарь отказался от перехода в испанскую команду.

Теннис Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Армия и оружие Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией "С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.