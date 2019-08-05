Политика
Зеленский сменил командующего операцией в ДонбассеRT на русском 14:09
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих операцией объединённых сил в Донбассе и Сухопутных войск вооружённых сил страны. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
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Футбол
«Спартак» шуточно предложил обменять Шюррле на Кулика
Обновлено в 13:58
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
Обновлено в 11:53
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане
Обновлено в 15:56
Здоровье
Почему мужчины в России умирают раньше женщин рассказали в Госдуме
Список озвучил представитель Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Обновлено в 08:24
Экономика
Bloomberg: Россия уверенно идёт к дедолларизации
Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.
Обновлено в 08:36
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Экономика
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 14:51
Политика
Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США
В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.
Обновлено в 12:03
Политика
Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа
Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Суд арестовал организатора разбоя с участием сотрудников ФСБ
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, суд арестовал Жарова, который получил за участие в разбое 19 млн руб. Его задержали силовики, когда он пришел в банк за похищенными деньгами.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Украинский военный подорвался на бомбе в Донбассе
В понедельник, 5 августа, в зоне проведения операции объединенных сил один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Обновлено в 14:38
Политика
Facebook удалил страницу штурма «Зоны 51»
Администраторы Facebook удалили страницу, на которой пользователи готовились к штурму Зоны-51.
Обновлено в 14:02
Политика
Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира
Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено в 12:11
Футбол
«Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана
Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», вратарь отказался от перехода в испанскую команду.
Обновлено в 09:16
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Теннис
Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса
Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 15:41
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04