Политика

Зеленский сменил командующего операцией в ДонбассеRT на русском 14:09

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих операцией объединённых сил в Донбассе и Сухопутных войск вооружённых сил страны. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
Командующим объединенными силами — подразделениями украинских войск в Донбассе назначен Владимир Кравченко, говорится
 в опубликованном 5 августа указе президента Украины Владимира Зеленского.
РБК11:43

Подробнее о событии

Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе

Газета.Ru13:56

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

РИА Новости10:50

Зеленский назначил «главным по войне в Донбассе» любителя праздников

Московский Комсомолец13:40

Зеленский сменил назначенного три месяца назад командующего в Донбассе

РБК11:43

Зеленский сменил командующих силовой операцией в Донбассе и Сухопутными войсками

ТАСС10:55

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Коммерсантъ12:43

Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил Украины в Донбассе

ФАН10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика

МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира

МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

Обновлено в 13:23
Армия и оружие

В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками

Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Обновлено в 16:33
Политика

Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС

Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45
Общество

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), производящей крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», рассказали об основных характеристиках боеприпасов.
Обновлено в 17:15
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Футбол

Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»

Обновлено в 16:49
Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Футбол

В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьера Индии

Обновлено в 15:26
Политика

Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Политика

Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Хоккей

Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Авто

Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS

Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.
Обновлено в 10:38
Экономика

Петербургские власти решили продать акции авиакомпании «Россия»

В понедельник, 5 августа, стало известно, что власти Петербурга намерены продать принадлежащие им 25% акций авиакомпании «Россия».
Обновлено в 12:43
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 12:50
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Задержан предполагаемый зачинщик драки фанатов «Зенита» с ОМОНом

Обновлено в 05:55
Наука

Ученые установили личность умершего 200 лет назад «вампира»

Обновлено в 12:10
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия

ТРЦ «Мега—Белая Дача» в Котельниках эвакуирован из-за угрозы взрыва

Около 5 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра «Мега—Белая Дача» в городском округе Котельники Мособласти, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака

Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.
Обновлено в 09:25
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное