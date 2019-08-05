с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Объединенными силами на востоке Украины. Эту должность займет генерал-лейтенант Владимир Кравченко, говорится в опубликованном указе.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году «Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.

Политика Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.

Политика Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Наука Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды Транспортная телематика как сервис: сокращение расходов, портрет водителя, удаленное слежение и предупреждение о ДТП Исследователи выстроили градацию по вреду окружающей среде — езда на автомобиле всегда хуже, чем использование самоката, но езда на автобусе с высоким пассажиропотоком или велосипеды наносят намного меньше вреда атмосфере.

Происшествия Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21 21-летний Патрик Крузиус в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Происшествия Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки на десятом этаже.

Финансы Курс евро поднялся до 73 рублей В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Армия и оружие Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.

Технологии MasterCard начнет блокчейн-проект Компания ищет инженера по технологии распределенного реестра, руководителя по направлению «Управление продуктами — криптовалюта/кошельки» и вице-президента по управлению блокчейн-продуктами.

Происшествия СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Армия и оружие Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

Экономика Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 16,9% Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,302 миллиарда рублей, сообщает компания.

Хоккей Ярославский «Локомотив» проиграл олимпийской сборной России Ярославцы проиграли олимпийской сборной со счетом 1:4. Единственную шайбу "Локомотива" забросил Николай Коваленко.

Футбол Шюррле попал в заявку «Спартака» на матч с «Туном» в ЛЕ Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».

Экономика На Украине могут перейти на почасовую подачу воды Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.

Политика Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».